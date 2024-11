Basket: Eurolega; EA7 Milano-Maccabi Tel Aviv 98-86

Fuori la protesta civile di militanti e ultras contro Israele, dentro la vittoria dell'EA7 Milano contro il Maccabi Tel Aviv (98-86). Per una sera il Forum di Assago non è solo teatro di sport e intrattenimento ma anche di cronaca e politica.

Da una parte il divieto di fare entrare striscione "stop the war" che scatena la protesta della curva dell'Olimpia (entrata nel palazzetto solo nel secondo periodo), la vernice rossa per terra spruzzata dai pro-Pal a rappresentare le macchie di sangue delle vittime palestinesi, il volantino rosso distribuito dal gruppo 'Gaza Freestyle' con scritto "Red Card to Israel".

Dall'altra la squadra di Ettore Messina che trova la seconda vittoria consecutiva in Eurolega e vede meno distante la zona più nobile della classifica, agganciando la Stella Rossa al decimo posto (5-6). Per l'Olimpia, che vede il nuovo acquisto Gillespie per la prima volta in tribuna, decisiva la sgasata a cavallo dell'intervallo (70-56 il massimo vantaggio) grazie a ben sei giocatori in doppia cifra; oltre Dimitrijevic, Mannion, Causeur, Brooks ci sono le solite prove di Mirotic (20 e 8 rimbalzi) e LeDay (22 e 7 rimbalzi).



