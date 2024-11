Atalanta: De Ketelaere recupera per Parma, out in 3

Charles De Ketelaere ha lavorato parzialmente in gruppo nel pomeriggio di giovedì a Zingonia ed è pronto a tornare tra i convocati dell'Atalanta sabato sera a Parma. L'attaccante belga ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale destro accusata dopo la trasferta di Champions League a Stoccarda il 6 novembre.

Nessun problema nemmeno per Lookman dopo il rientro anticipato martedì dalla Nigeria, mentre i difensori Kolasinac e Djimsiti, infortunatisi rispettivamente al bicipite femorale destro a Stoccarda e alla caviglia destra con l'Udinese, avendo ricominciato a lavorare da soli potrebbero essere disponibili per la sfida europea di martedì prossimo con lo Young Boys.

In avanti Retegui sarà in coppia con Lookman o Zaniolo, oppure col primo e Samardzic alle spalle. Sulle corsie, essendo Zappacosta sotto terapie per la lesione al soleo sinistro prima della pausa per le Nazionali, pronti Bellanova e Ruggeri. In difesa, davanti a Carnesecchi, con Godfrey a rischio per l'influenza, Kossounou-Hien-De Roon e Scalvini al rientro dopo il crociato sinistro rotto il 2 giugno scorso con la Fiorentina.

In mediana, Pasalic accanto a Ederson.



