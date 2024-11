Assolombarda, oltre 1.200 studenti parteciperanno al Pmi day

Oltre 1.200 studenti parteciperanno alle attività promosse da Assolombarda nell'ambito del Pmi Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Confindustria e giunta alla sua quindicesima edizione.

Il Pmi Day, grazie a un ricco programma di incontri promossi nei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, farà conoscere ai giovani il mondo dell'impresa attraverso visite guidate all'interno delle aziende e incontri tenuti dagli imprenditori stessi nelle aule scolastiche. Il progetto, pensato per rafforzare le connessioni tra giovani e mondo produttivo, coinvolgerà 26 aziende, 17 istituti scolastici e 46 classi. Il tema scelto per l'edizione in corso è 'Costruire': costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni; costruire competenze per affrontare le sfide future; costruire relazioni che consolidino il dialogo tra scuola e impresa.

"Assolombarda è impegnata, da sempre, a promuovere i valori propri della cultura d'impresa nel suo territorio", afferma Paolo Gerardini, presidente piccola industria di Assolombarda.

"Quest'anno, con il tema Costruire, vogliamo ispirare i giovani - prosegue - a porre le basi del loro futuro, coltivando competenze, consapevolezza e relazioni funzionali al proprio percorso scolastico e professionale. Crediamo fortemente che nelle scuole di oggi si trovino i talenti e gli imprenditori di domani: come Associazione, ci auguriamo, quindi, che essi, grazie pure all'iniziativa, possano imparare in che modo concretezza e ambizione, valori che contraddistinguono il fare impresa, possano contribuire allo sviluppo del nostro territorio".



