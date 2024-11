Alt-Finance Day,'finanza alternativa cala ma ottimismo nel 2025'

Non sono positivi i dati della finanza alternativa in Italia nel 2023 e nei primi sei mesi 2024 ma le prospettive sono ottimistiche per il 2025, secondo la settima edizione del Quaderno di ricerca "La finanza alternativa per le PMI in Italia" realizzata dal Politecnico di Milano, con il supporto di Unioncamere, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ed Innexta presentato oggi all'Alt-Finance Day organizzato da Innexta.

Sette i segmenti di finanza alternativa presi in esame: minibond, crowdfunding, invoice trading, direct lending, tokenization e crypto-asset, private equity e venture capital, quotazione in Borsa, tutti in calo per effetto dell'aumento dei tassi di interesse e delle incertezze sullo scacchiere globale.

Ad esempio Il collocamento di minibond nel primo semestre del 2024 con 202 milioni di euro ha registrato un calo del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'equity con 48 milioni di euro in sei mesi cala del 17% e il lending crowdfunding con 88 milioni di euro cala del -3%. Segnano il passo anche private equity nel primo semestre del 2024 con 370 milioni e venture capital con 494 milioni di euro nel primo semestre. Le nuove quotazioni in Borsa sul mercato EGM, Euronext Growth Milan, hanno raccolto 72 milioni nel primo semestre.

Comunque, secondo Giancarlo Guidici, il docente di Corporate Finance che ha curato la ricerca "ci sono tutti i presupposti per affermare che lo sviluppo della finanza alternativa (o complementare) al credito bancario in Italia stia continuando a generare vantaggi tangibili e che, grazie all'auspicata riduzione dei tassi di interesse il 2025 potrebbe segnare un punto di svolta".

All'appuntamento hanno partecipato fra gli altri il presidente della commissione Finanza della Camera Marco Osnato, il parlamentare Giulio Centemero e il segretario Segretario Generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli.

"Nel biennio 2023/24 abbiamo raggiunto oltre 10.000 imprese - ha spiegato Danilo Maiocchi, Direttore Generale di Innexta: - delle quali circa 4.000 hanno utilizzato le nostre piattaforme digitali". A questo si è aggiunto "in questo segmento di nuova finanza un servizio di affiancamento, sempre attraverso le Camere di Commercio, che sta confermando il forte bisogno delle piccole e medie imprese di avere una assistenza professionale su questi temi".



