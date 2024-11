Alba Rohrwacher, mi sono sentita sola davanti alle violenze

"Ringrazio la mia forza interiore che mi ha permesso di proteggermi dai ricatti che mi sono stati fatti, per esempio nel mondo del lavoro: ricatti che si nascondevano dietro ai meccanismi di potere. Ma non sempre si è capaci di intercettarli e anche per me è stato durissimo reagire e identificarli come una forma di abuso": lo ha raccontato l'attrice Alba Rohrwacher a Grazia che, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, presenta un numero dedicato al tema e una serata al Teatro Franco Parenti di Milano, dove andrà in scena il monologo "Maria Stuarda" della scrittrice Nicoletta Verna, diretto da Andrée Ruth Shammah.

Dopo il recital dello scorso anno sullo stesso palco, in cui 20 attori, cantanti, registi e scrittori hanno cercato dentro di sé le radici della sopraffazione maschile, la direttrice Silvia Grilli ha chiesto a Nicoletta Verna di dar vita a un monologo che sarà rappresentato proprio lunedì 25 novembre, con l'ideazione artistica di Andrée Ruth Shammah e un intervento di Alba Rohrwacher, in copertina sul numero contro i femminicidi.

"Davanti alle violenze le donne spesso si sentono sole.

Anch'io - ha raccontato nell'intervista - mi sono sentita così e mi è costato molto capire che ero sotto scacco, perché nelle relazioni di potere devi essere capace di mettere una certa distanza per identificare il possibile pericolo. E trovare quella distanza, nel momento, è difficilissimo".



