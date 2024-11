Ad Artigiano in Fiera i laboratori di 'Bravo! Di Maestri d'Arte'

Ad Artigiano in Fiera apre le porte del suo spazio, da sabato 30 novembre fino all'8 dicembre, 'Bravo! Di Maestri d'Arte' a cura della Fondazione culturale Pensare oltre Ets.

Un appuntamento dedicato alla scoperta dell' artigianato targato made in Italy con un'esperienza che oltre al guardare offre l'opportunità di 'fare il bello'. Bambini, adulti e scuole, potranno visitare ed essere protagonisti delle botteghe d'arte allestite per l'occasione, dove maestri di liuteria, oreficeria, tessitura e pelletteria mostreranno, e faranno sperimentare, come si realizzano gli oggetti d'arte.

"Fare bene per fare il bello è il leit motiv della manifestazione - dichiara la presidente Elisabetta Armiato, già étoile del teatro alla Scala di Milano e Cavaliere al Merito della Repubblica per impegno Umanitario -, dopo 20 anni di studi e attività sul campo abbiamo dato vita ad un nuovo modello educativo per bambini e adolescenti che punta ad un apprendimento da protagonisti che valorizzi il talento di ciascuno come nelle botteghe del Rinascimento".

La Fondazione, come spiegato in una nota, ha recentemente incontrato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, "auspicando di creare un progetto congiunto per l'introduzione delle botteghe d'arte nelle scuole".



