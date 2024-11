A.Fontana, dispiace per Martinenghi, difficoltà su piscine c'è

Sul fatto che in Lombardia mancano delle strutture adeguate per il nuoto, il campione olimpico Nicolò Martinenghi "dice delle cose vere, nel senso che purtroppo una piscina da 50 metri è difficile da recuperare in Lombardia. Una piscina di 50 metri è anche una struttura difficile da gestire. Mi dispiace che se ne vada, non lo vedrò bere l'aperitivo". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante un evento in Regione, parlando della decisione di Martinenghi di andarsi ad allenare in Veneto.

Con Martinenghi "ogni tanto ci incontravamo e parlavamo di sport", ha detto ancora Fontana.



