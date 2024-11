A Monza l'ultima tappa della Fiera del Vino

Il 23 e 24 novembre ci sarà a Monza l'ultimo appuntamento della Fiera del Vino, kermesse per gli amanti del vino di qualità che si terrà all'Hotel de la Ville.

La Fiera del Vino è un tour enologico in giro per l'Italia con molte tappe nelle diverse città del Paese. Questo evento, promosso da Arte del Vino, mira a sostenere e dare visibilità ai piccoli produttori italiani, valorizzando la qualità artigianale e le tradizioni tramandate nel tempo. Saranno disponibili diverse etichette vinicole provenienti da tutta l'Italia, come i vini lombardi, del Piemonte e del Veneto ma anche il Lambrusco dell'Emilia-Romagna, il Sangiovese toscano e i vini della Calabria, della Puglia e delle isole.

Si potrà degustare anche un vermouth innovativo, chiamato Baldoria, creato dalla distilleria Argalà. Questo vermouth è stato pensato per esaltare i cocktail, essendo fatto solo con vino piemontese e contenendo pochissimo zucchero. Argalà collabora con il famoso cocktail bar parigino Little Red Door, i cui bartender sono stati i primi a creare questa miscela. Oggi la distilleria produce Baldoria seguendo la stessa ricetta, utilizzando erbe e piante locali.

Oltre ai vini italiani, saranno disponibili anche etichette internazionali, soprattutto francesi, e ci sarà uno spazio dedicato a Authentica, società specializzata nella selezione di vini particolari.



