A Milano rinnovato il protocollo di legalità Prefettura-Ance

E' stato rinnovata oggi a Milano il protocollo di legalità fra prefettura e Assimpredil Ance, nato per potenziare il ricorso alle white list e in generale per promuovere la cultura della legalità nel settore dell'edilizia.

Si tratta del rinnovo a livello locale dell'adesione al protocollo di legalità fra Viminale e Ance che rinnova la collaborazione nella prevenzione antimafia iniziata nel 2022 per tutelare l'economia legale in un settore particolarmente delicato.

A firmarlo questa mattina sono stati il prefetto Claudio Sgaraglia e la presidente di Assimpredil Ance Regina De Albertis.

Grazie all'accreditamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno, l'Associazione potrà affiancare le imprese aderenti nella tutela delle relative filiere, fornendo un supporto nella scelta dei partner commerciali.

Sono "numerose" le imprese e le stazioni appaltanti che hanno inserito il protocollo come elemento distintivo nella selezione degli operatori economici" ha sottolineato Sgaraglia che le considera "misure assai importanti in considerazione dei grandi eventi che interesseranno il territorio, tra cui le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e degli investimenti del settore privato e di quello pubblico derivanti dalle risorse del PNRR".





