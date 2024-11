Via della Spiga accende il Natale solidale, fondi per l'Airc

Un percorso illuminato e sostenibile, tra spighe di luce, ghirlande verdi sospese, pini e camelie, con il grande albero di Natale e un tradizionale carretto di cioccolata per raccogliere fondi charity e portare il calore della festa natalizia nel cuore di Milano. Il Christmas Time, che sarà anche un'iniziativa solidale a favore di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, verrà acceso e inaugurato in via della Spiga dall'Associazione Amici di Via Spiga insieme a Ralph Lauren domani alle 18.

L'evento "riflette i valori dello spirito ambrosiano che accomuna e unisce le diverse anime di Milano, la società civile, associativa e le realtà imprenditoriali e internazionali più affermate", soiega Giovina Moretti, presidente dell'Associazione di Via della Spiga Così oltre alle luminarie, la via che è l'unica del quadrilatero della moda ad essere pedonale, si trasformerà in una passeggiata natalizia in un bosco di pini, abeti e camelie illuminate a led, a basso consumo energetico. E tutto questo senza dimenticare la solidarietà. Infatti, all'ingresso, da Corso Venezia, il grande albero di Natale di Ralph Lauren, il 'Tree of Giving', che svetterà nell'aiuola dell'Associazione Amici di Via Spiga, si illuminerà con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a Fondazione Airc. Chi farà una donazione riceverà una stella da intitolare a una persona cara e che verrà appesa sull'albero per brillare oltre il periodo delle feste.

Durante l'accensione delle luminarie e del 'Tree of Giving', sarà presente anche un carretto di cioccolata calda e i ricavati della distribuzione andranno sempre alla Fondazione Airc.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA