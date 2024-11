Tinaba con Fondazione Fatto Quotidiano e Cri, torna Weshope

In occasione del Natale torna l'ecommerce della solidarietà. WISHOPe, la piattaforma creata da Tinaba, in collaborazione con la Fondazione il Fatto Quotidiano, con il Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana, Pane Quotidiano, City Angels e Portofranco, si estende a tutta Italia, in 50 città e punta a battere il traguardo della prima edizione che ha portato ad aiuti concreti per un valore complessivo di 50.000 euro, distribuendo regali a circa 2.000 persone in difficoltà.

Invece di versare una somma in denaro, i sostenitori scelgono un regalo, una scatola con pannolini, kit igiene, biscotti e omogeneizzati che i volontari del progetto CRI4KIDS di Croce Rossa distribuiranno a famiglie con bimbi piccoli, una scatola di beni alimentari di prima necessità per chi si rivolge a Pane Quotidiano, indumenti caldi per chi vive per la strada o uno zaino e il necessario per mandare a scuola un adolescente, diversi kit realizzati grazie al contributo di aziende partner come Migross, Carrefour, Docks, Intsyde e Bitre, che forniscono i beni a prezzo di fabbrica.

"Siamo orgogliosi di poter replicare un'iniziativa che, attraverso la tecnologia, crea una catena di solidarietà concreta e affidabile. Vogliamo superare i traguardi dello scorso anno, coinvolgendo ancora più sostenitori e aziende partner per portare un regalo di Natale a chi ne ha davvero bisogno e rafforzare il senso di comunità" commenta il presidente di Tinaba Matteo Arpe.



