Scala, per la Prima del 7 dicembre rinnovate sedute dei palchi

Alla Scala i palchi diventano più comodi: sono infatti state sostituite le sedute rialzate, ovvero gli sgabelli per chi si trovava in seconda e terza fila, con altre dotate di schienale. Nei palchi infatti i posti di prima fila sono sedute con lo schienale imbottito, gli altri sgabelli rialzati per permettere meglio la visione anche a chi è dietro. Il rinnovamento, che il pubblico potrà provare alla Prima del 7 dicembre con 'La forza del destino', è stato possibile grazie al sostegno di Allianz Italia, socio fondatore permanente dal 2018, che ha permesso lo scorso anno la sostituzione della cassa acustica, e nei mesi scorsi il montaggio di 1944 tablet che permettono agli spettatori di leggere i sottotitoli in fino a otto lingue diverse. "Offrire agli spettatori le migliori condizioni di ascolto possibili è una priorità per il Teatro - ha spiegato il sovrintendente Dominique Meyer - e Allianz è stata accanto a noi dal primo momento e in tutti i passi che abbiamo intrapreso". "Come Allianz - gli ha fatto eco l'amministratore delegato della società Giacomo Campora - da anni affianchiamo il sovrintendente e il Teatro alla Scala nel percorso di innovazione e ammodernamento del Teatro, per consentire allo spettatore un'esperienza sempre più completa e accogliente, ogni volta memorabile".



