Noseda: 'Ambrogino testimonia importanza cultura musicale'

"Sono onorato per questo riconoscimento della Città di Milano e ancora di più perché a riceverlo quest'anno c'è anche la Filarmonica della Scala: un segno inequivocabile dell'importanza della cultura musicale più alta per la vita di Milano: un valore da sempre iscritto nel suo DNA". Così il Maestro Gianandrea Noseda commenta l'Ambrogino d'Oro del Comune di Milano.

Originario di Sesto San Giovanni e allievo del Conservatorio di Milano, Gianandrea Noseda era tornato a dirigere lo scorso 15 settembre nell'ambito del Festival MiTo proprio nella Sala Verdi, dove trent'anni fa ha cominciato un percorso artistico che lo ha portato in tutto il mondo, da San Pietroburgo a Londra, da Zurigo a Washington. Attuale Direttore Musicale della National Symphony Orchestra di Washington e Generalmusikdirektor dell'Opernhaus di Zurigo, dove è stato acclamato per l'esecuzione integrale del ciclo del Ring wagneriano per il quale ha ottenuto nel 2023 l'«Oper! Award» - attribuito della critica musicale tedesca - come miglior direttore d'orchestra dell'anno, Noseda dal 2011 ha dato vita a una importante collezione di liuteria classica italiana, che presta gratuitamente ai musicisti delle sue orchestre. Attualmente dieci strumenti (nove violini e una viola) sono affidati alla National Symphony Orchestra, mentre un prezioso violoncello Grancino è nelle mani di una delle giovani promesse del concertismo italiano, Miriam Prandi.

Noseda si è esibito alla Scala il 26 febbraio, alla testa della sua National Symphony Orchestra, e tornerà nel febbraio 2025, per dirigere un concerto proprio della Filarmonica della Scala, in una serata che vedrà quindi insieme due degli Ambrogini d'Oro che verranno premiati il prossimo 7 dicembre.





