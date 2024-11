Nell'estate 2024 Milano capitale della musica dal vivo

Nell'estate 2024 Milano si è confermata la capitale della musica dal vivo con 1.432.656 spettatori e un indotto complessivo calcolato in 400.888.508 euro, secondo l'indagine commissionata da AssoConcerti relativa all'indotto economico generato dai grandi concerti, presentata alla Milano Music Week.

La ricerca ha analizzato le spese sostenute dagli spettatori e le ricadute economiche che coinvolgono vari settori, dai trasporti al soggiorno, dimostrando come i grandi eventi siano un motore economico per il territorio locale. Per Milano sono stati presi in esame i concerti allo stadio San Siro di Vasco Rossi (385.687 spettatori), Zucchero (42.190 spettatori), Taylor Swift (128.401 spettatori), e all'Ippodromo La Maura il live dei Green Day (77.312 spettatori) e lo show degli Stray Kids (65.474 spettatori). Sono state calcolate in 182.718.804 euro le spese generali, con una spesa media per spettatore di 280 euro circa, in 52.236.106 euro quelle per cibo e bevande, 55.448.467 euro per il pernottamento (con un totale di 581.000 pernottamenti) e 110.485.131 euro per i trasporti.

Le spese medie sono state di 223.73 euro per i live del Blasco, di oltre il doppio, 570.19 euro, per quelli di Taylor Swift.



