MonteNapoleone District, classifica frutto impegno costante

"Siamo entusiasti ed orgogliosi di questo riconoscimento: la conferma del prestigio e del posizionamento di via MonteNapoleone come una delle strade più iconiche del mondo, traguardo raggiunto e consolidato negli anni che ha reso il nostro distretto un punto di riferimento assoluto per il lusso".

Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District, ha così commentato il report di Cushman & Wakefield, per il quale Montenapoleone è la via del lusso più cara al mondo.

Montenapoleone "rappresenta un modello di eccellenza che coniuga l'autenticità dello stile di vita italiano, la centralità di Milano per il turismo internazionale di alto livello e una visione sostenibile e innovativa dello shopping, concentrato in una superficie limitata rispetto alle altre capitali. Questa classifica non è quindi casuale, ma è il frutto di un impegno costante nella cura del dialogo con le più prestigiose Maison e con gli Hotel più importanti a livello internazionale che scelgono Milano per le loro location strategiche grazie anche alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale".

L'associazione - che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie MonteNapoleone, Sant'Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta, San Pietro all'Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner - si appresta a vestire di luci il centro di Milano con la 15esima edizione della "Christmas Shopping Experience". Il 25 novembre la Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia, che sfilerà lungo via MonteNapoleone con un repertorio di musiche natalizie, darà il via alle attività natalizie, tra scintillanti lampadari e sfere luminose. Come tradizione, il MonteNapoleone District per Natale si impegna anche nella beneficenza, con una donazione diretta a favore di CBDIN Onlus, che sostiene l'Associazione Carlo Besta Dipartimento Infantile.



