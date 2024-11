InPiediControLaViolenza, Mondadori accanto a vittime di abusi

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il Gruppo Mondadori è a fianco di tutte le donne vittime di abusi con il progetto #InPiediControLaViolenza.

Cuore dell'iniziativa è l'installazione artistica ideata dal Gruppo Mondadori con il fotografo Nicola Ughi e il regista Tommaso Casigliani per sensibilizzare sulla violenza di genere.

Allestita dal 18 al 25 novembre a Palazzo Niemeyer, l'opera mette in mostra 100 sedie rosse che, nella visione degli artisti, diventano un potente simbolo di impegno collettivo.

Nell'esposizione una sola sedia è aperta, in piedi, emblema di forza e resistenza, circondata da sedie chiuse e "abbattute": un tributo silenzioso, ma potente, a tutte le donne la cui storia è stata interrotta da una violenza e che combattono ogni giorno per superare abusi e ingiustizie. Il progetto si inserisce nel percorso di responsabilità sociale che il Gruppo Mondadori ha da tempo intrapreso insieme alle case editrici, ai media digitali, ai magazine e alle librerie: è un invito a riflettere su un tema che riguarda tutte e tutti e ha l'obiettivo di promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla parità, contro ogni forma di violenza di genere.

"Le aziende stanno diventando sempre più luoghi di riflessione sociale, di promozione del dibattito e del cambiamento culturale, andando oltre al mero obiettivo economico. Come primo gruppo editoriale italiano, sentiamo la forte responsabilità di portare avanti il nostro impegno attraverso iniziative di sensibilizzazione come #InPiediControLaViolenza", dice Francesca Rigolio, Chief Sustainability Officer del Gruppo Mondadori. "Riteniamo che la lotta alla violenza di genere debba abitare attivamente anche la dimensione lavorativa e che vita personale e professionale debbano essere integrate in una visione "unitaria" della persona, attenta al singolo e alla collettività", conclude.

Il progetto #InPiediControLaViolenza si estende anche all'illuminazione di Palazzo Mondadori. Fino a lunedì 25 novembre le luci degli archi dell'iconica opera di Oscar Niemeyer cambieranno eccezionalmente colore, tingendosi di rosso in segno di solidarietà nei confronti delle donne vittime di abusi e come simbolo dell'impegno dell'azienda contro la violenza di genere. Il video che racconta l'installazione artistica e l'illuminazione straordinaria di Palazzo Mondadori sarà condiviso sul web e sui profili social del Gruppo, raggiungendo milioni di persone e amplificando il messaggio.

La sensibilizzazione su queste tematiche si esprime anche attraverso i contenuti offerti dai media del Gruppo Mondadori che partecipano attivamente al progetto con un palinsesto dedicato, che si inserisce in un percorso di impegno e di responsabilità che vive durante tutto l'anno. In particolare, The Wom e Webboh, rispettivamente, il primo social magazine 100% inclusivo e la prima community digitale dedicata alle nuove generazioni di Mondadori Media, offriranno contenuti per sensibilizzare su questo tema di forte attualità. Sul sito di The Wom sarà, inoltre, pubblicato uno speciale con approfondimenti, interviste, testimonianze e spunti di riflessione sul tema della violenza di genere.



