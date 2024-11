De Corato: 'Vergogna non dare Ambrogino a poliziotto Di Martino'

"Trovo davvero vergognosa e imbarazzate l'esclusione del poliziotto Christian Di Martino, che ricordo era stato accoltellato da un marocchino - il quale tirava pietre ai passanti - lo scorso maggio davanti alla Stazione di Lambrate, dall'assegnazione della massima onorificenza della città di Milano, l'Ambrogino". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, già vicesindaco del capoluogo lombardo.

"La scorsa primavera, dopo pochissimi giorni dal grave fatto accaduto, mi ero personalmente recato nel reparto di terapia intensiva del pronto soccorso di Niguarda, insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa, per portare la mia solidarietà, quella del partito e dell'intera città di Milano al povero vice ispettore ferito appena uscito dal coma dopo alcuni delicati interventi chirurgici. Lo ringraziai e lui, anche se ancora molto sofferente, rispose 'ho fatto solo il mio dovere e l'ho fatto per la città di Milano'. Purtroppo, a distanza di pochi mesi, quel gesto da eroe da parte di un servitore dello Stato la maggioranza di Palazzo Marino non lo ha apprezzato e, negli Ambrogini d'Oro del prossimo 7 dicembre, il nome di Christian Di Martino non comparirà".

Il sindaco "visto che ne ha facoltà e possibilità come da regolamento del premio, dia l'Ambrogino al poliziotto. Sarebbe un segnale dal punto di vista della sicurezza in città".



