Da Camera della Moda appello al Parlamento per legge di bilancio

"Un appello ai parlamentari affinché sostengano le nostre proposte inerenti la legge di bilancio" è stato lanciato oggi dal presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa. "Tutti i 7 emendamenti che abbiamo presentato hanno superato il primo scoglio e questo - ha commentato - è un segnale molto positivo, ora che c'è l'ammissibilità, vanno sostenuti". "La moda è la seconda industria del Paese ma lo si dice poco - ha sottolineato il numero 1 della Camera - e poco si sa come funziona: le nostre proposte sono rivolte alle piccole e medie imprese in difficoltà che hanno bisogno di essere sostenute".

Per questo Cnmi tra l'altro chiede di consentire la Cig ordinaria per le imprese con meno di 15 dipendenti. "Dei 100 miliardi che fa la moda, 25 vanno nelle casse dello Stato - ha notato - la vera domanda è quanto costa non fare questi provvedimenti". "Se non interviene il sistema le industrie da sole non ce la fanno, noi non pensiamo a preservare questo tessuto ed è un problema, serve - ha affermato - un cambio di passo. Oggi non esiste un piano industriale per la moda, ogni anno mettiamo una pezza". "È vero - ha concluso il presidente Cnmi - la coperta è corta, ma il compito di chi governa è farla bastare".



