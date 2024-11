Codice della strada, La Russa (Aci Milano): 'L'obiettivo è ridurre le vittime'

"Dopo un lungo percorso partecipato in cui sono stati coinvolti tutti i soggetti interessati, il Senato ha approvato il nuovo Codice della Strada. E' una svolta epocale che rivoluzionerà le regole per gli automobilisti e gli utenti della strada". Lo afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.

"Nel testo che va a riformare un codice che ormai era vecchio di trent'anni, si ribadisce il principio secondo cui tutti devono rispettare le regole - continua La Russa - perché la strada non può essere una zona franca per qualcuno. Stiamo parlando di vite umane e di sicurezza stradale e, di conseguenza, di tutela dell'incolumità degli utenti. Tra le novità patente sospesa per chi usa il telefono alla guida, targa, casco e assicurazione per i monopattini, sanzioni più elevate per sosta sugli spazi riservati ai disabili o alle corsie degli autobus. L'obiettivo - conclude - è chiaro: ridurre drasticamente il numero delle vittime".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA