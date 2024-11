A.Fontana: 'Incredibile Bankitalia, chi è la locomotiva?'

"Se Bankitalia ha dichiarato che la 'Lombardia non è più la locomotiva d'Italia', come titolano tutti i media nazionali, siamo di fronte a una affermazione che ha davvero dell'incredibile. Se, invece, è così, ci dicano chi è il nuovo motore trainante dell'Italia, in grado di garantire 56 miliardi di residuo fiscale all'anno al Paese". Così in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Mi auguro, ma soprattutto se lo augurano i lombardi, che Bankitalia chiarisca al più presto" ha aggiunto Fontana.

"La Lombardia è una delle regioni più competitive d'Europa, il territorio che attrae in assoluto più investimenti dall'estero e che produce il 26% dell'export italiano ogni anno" ha proseguito Fontana, parlando di "dati oggettivi che confermano la nostra capacità di essere leader economico d'Italia e a livello internazionale".



