A Milano il restauro svela i colori della facciata della Scala

La facciata del Teatro alla Scala di Milano restaurata torna visibile per la Prima del 7 dicembre e si mostra con i colori cancellati dal tempo. È in fase di rimozione, come spiega il Comune, il ponteggio in piazza della Scala e alla sua conclusione il restauro che, a vent'anni dal precedente, per dieci mesi ha interessato il fronte principale del tempio della lirica. Lo smontaggio sarà completato nei prossimi giorni in vista dell'inaugurazione della stagione scaligera, ma è già in parte visibile l'esito dell'opera di conservazione, avviata lo scorso febbraio dal Comune di Milano.

Dopo 240 giorni di interventi di pulitura, consolidamento e protezione delle superfici, gli elementi architettonici hanno ritrovato le cromie cancellate dall'azione dell'inquinamento e degli agenti atmosferici, sia negli stucchi rosati sia negli intonaci di fondo. Ad emergere, in particolare, sono i colori del timpano, che sovrasta la facciata ed ospita il bassorilievo del "Carro di Apollo": la raffigurazione del mito di Fetonte si staglia ora su uno sfondo color cielo. "La facciata del Teatro alla Scala torna libera dalle impalcature dopo i lavori di restauro che le hanno restituito l'originario splendore. Alcune settimane fa - ha commentato l'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte - è stata la volta degli esterni di Palazzo Marino e dell'antico edificio di via Marino, che fa parte del corpo monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II".

Questo restauro "è il segno dell'attenzione e della cura che Milano continua ad avere nei confronti del suo teatro più importante, la cui identità coincide con quella culturale e artistica della città stessa", ha affermato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. L'intervento di restauro proseguirà sul basamento e, nei prossimi mesi, sulle altre facciate monumentali di via Verdi, largo Ghiringhelli e via Filodrammatici.



