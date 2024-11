Via libera in commissione alla Camera alla norma salva-Milano

Via libera delle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera alla norma cosiddetta 'salva-Milano'. Secondo quanto viene riferito, infatti, in serata è stato approvato l'emendamento al provvedimento sulla rigenerazione urbana a firma del relatore, il capogruppo di FdI Tommaso Foti, grazie al quale si dovrebbe, tra l'altro, sbloccare la situazione di una serie di cantieri edilizi del capoluogo milanese. Sulla proposta, che recepiva emendamenti di FdI e Pd, si è registrato il voto favorevole di maggioranza e Pd e quello contrario di M5s ed Avs. Il testo prevede che l'ok preventivo di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non sia obbligatorio in caso di costruzione di nuovi immobili su lotti che si trovano in ambiti edificati e urbanizzati, in caso di sostituzione di edifici esistenti o interventi su edifici esistenti in ambiti edificati. Il provvedimento ora approderà in Aula e dovrà poi passare al Senato per il via libera finale.



