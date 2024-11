Regione, Aula: 'Il fine vita non è tema di nostra competenza'

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una pregiudiziale di costituzionalità per ribadire che il suicidio medicalmente assistito non è un tema di competenza regionale. Il documento, illustrato in Aula dal consigliere regionale di FdI Matteo Forte, chiedeva la non trattazione del Pdl 'Liberi subito' sul fine vita dell'associazione Luca Coscioni in quanto "sussistono possibili questioni di legittimità costituzionale".

La votazione è stata eseguita con scrutinio segreto, come da richiesta delle opposizioni. La pregiudiziale è stata approvata con 43 voti favorevoli e 34 contrari. Visto che due consiglieri non hanno partecipato al voto, ossia Roberto Anelli (Lega) e Anna Dotti (FdI), e considerando l'assenza per congedo di Vittorio Feltri (FdI), sono almeno quattro i consiglieri di maggioranza che hanno votato contro la pregiudiziale di costituzionalità.



