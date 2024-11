Operazione antidroga tra Vicenza e Mantova, 15 arresti

La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un provvedimento cautelare emesso della Procura berica nei confronti di 15 persone coinvolte in un imponente traffico di cocaina e marijuana tra Italia, Spagna e Colombia.

Sequestrati 1,5 chili di cocaina, 15.000 euro in contanti, un'utilitaria modificata con doppio fondo per il trasporto della droga e 15 smartphone. In manette sono finiti 8 albanesi, 3 colombiani e 4 italiani. L'operazione è scattata all'alba ed è stato utilizzato anche un l'elicottero.

La droga era destinata a rifornire le piazze di spaccio non solo Vicenza ma anche numerosi comuni della provincia berica e di quelle di Mantova e Brescia. L'indagine, avviata a settembre 2023, ha avuto origine dall'arresto di tre albanesi trovati in possesso di oltre 1200 dosi di cocaina in un appartamento ad Altavilla Vicentina (Vicenza).

Il volume d'affari dell'organizzazione, secondo una stima degli investigatori, è di circa mezzo milione di euro e ricavi stimati per oltre 3,3 milioni di euro che sarebbero stati reinvestiti nel traffico di droga e in parte nell'acquisto di immobili in Italia e all'estero e nell'acquisizione di partecipazione in locali notturni della movida spagnola. Durante le indagini, le fiamme gialle hanno anche arrestato un albanese, irregolare, trovato con 500 dosi di cocaina. Nel blitz è stato scoperto un laboratorio per la coltivazione, essiccazione e confezionamento di marijuana in una cascina a Monte di Malo (Vicenza).



