Indebitamento, +2,4% le domande di aiuto in un anno in Lombardia

Una giornata dedicata al tema "Sovraindebitamento e comunità: costruire nuovi modelli di intervento" si è tenuto oggi in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi presso Palazzo Turati. I cittadini italiani sono sempre più indebitati; ad oggi - ricorda la Camera di commercio - sono circa cinque milioni le famiglie e le piccole imprese che versano in stato di indebitamento patologico e il 16,3% risiede in Lombardia. Per Camera Arbitrale di Milano sono 1.582 le richieste di aiuto presentate dal 2017 al 2024 nei territori lombardi. Qui le domande sono in costante aumento e si registra un +2,4% in un anno. Milano rappresenta il 23% del totale delle domande depositate, seguono Monza e Brianza con il 18%, Pavia con il 13%, Como con l'11%, Busto Arsizio con il 9%, Varese con l'8%, Lecco con il 7%.

Per Lamberto Bertolé, assessore a Welfare e Salute del Comune di Milano, "la Fondazione Welfare Ambrosiano di cui il Comune è socio fondatore può essere sempre di più strumento attivo nell'innovare il sistema di welfare, accentuando la regia pubblica del Comune in una logica di amministrazione condivisa coi soggetti del terzo settore".

Per Massimo Ferlini, presidente del Consiglio di Gestione di FWA, "è essenziale ripensare il nostro sistema di welfare per affrontare non solo le urgenze attuali, ma anche per costruire basi solide di inclusione e stabilità economica a lungo termine".

Attiva dal 2011, la Fondazione Welfare è un ente no profit che promuove iniziative a favore di persone in difficoltà economica che risiedono o che svolgono attività lavorativa/professionale nella Città Metropolitana di Milano.

Tra le opportunità proposte: il Credito Solidale Sociale, il Mentoring per l'avvio di impresa e microcredito, Partita AttIVA.

"La Camera di commercio aderisce, insieme ad altri partner pubblici e privati, alla Fondazione Welfare Ambrosiano e ne promuove le attività di sostegno a favore delle micro piccole imprese, persone e nuclei familiari in difficoltà", ha detto Sergio Rossi, vice segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi Per Giampietro Pizzo, presidente della Rete Italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziaria, "il sovraindebitamento non è più un fenomeno marginale, ma una realtà sempre più diffusa che richiede interventi coordinati sia a livello normativo che operativo". Per Rinaldo Sali, vicedirettore generale Camera Arbitrale di Milano, "la Camera Arbitrale rappresenta un importante osservatorio dell'andamento del fenomeno".



