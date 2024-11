Gucci, nel 2025 tre sfilate unificate uomo e donna

Solo show co-ed nel 2025 per Gucci, che oggi annuncia che il Direttore Creativo Sabato De Sarno presenterà le collezioni Autunno-Inverno 2025/2026 e Primavera-Estate 2026 Uomo e Donna in due sfilate unificate, previste rispettivamente a febbraio e settembre nel calendario ufficiale della Milano Fashion Week. Questi appuntamenti saranno affiancati da una terza sfilata co-ed, la Cruise 2026, che sarà presentata a Firenze il 15 maggio.

La sfilata milanese di febbraio inaugurerà questo trittico di appuntamenti, all'insegna di "una narrativa coerente, elegante e pensata nei minimi dettagli, secondo - si legge nella nota del brand - la visione creativa di Sabato De Sarno".

"Sin dal suo debutto con la sfilata Gucci Ancora, De Sarno - spiega la maison - ha posto al centro della sua filosofia creativa una costante conversazione tra il mondo maschile e quello femminile. Ogni collezione dialoga con l'altra, mantenendo la propria unicità ma contribuendo a una narrazione poliedrica in cui femminilità e mascolinità coesistono, si arricchiscono e si elevano reciprocamente".



