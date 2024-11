Forum d'Assago sold out per André Rieu e la sua orchestra

Raggiungono il palco attraversando la folla sulle note del Gladiatore André Rieu e la sua Johann Strauss Orchestra, che arrivano domani per la prima volta a Milano, in un Forum d'Assago sold out da settimane, con il nuovo tour che da marzo 2024 ha attraversato 4 continenti. Violinista e direttore d'orchestra, Rieu è la superstar della classica con 3 miliardi di visualizzazioni su Youtube, 10 milioni di fan su Facebook e 2 di follower su Instagram, 16 milioni di link su Tik Tok e il record assoluto di incassi per un artista di classica nella storia di Billboard.

In ogni sua esibizione con la Johann Strauss Orchestra - la più numerosa orchestra privata al mondo con i suoi 60 elementi - si va da capolavori classici a celebri valzer, passando attraverso successi popolari, colonne sonore e brani d'opera.

Fra i brani che hanno reso famose le sue performance dal vivo The Lonely Shepherd dalla colonna sonora di Kill Bill di Quentin Tarantino, il Bolero di Ravel, il Second Waltz di Shostakovich - uno dei più conosciuti di Rieu, definito il "Re del Valzer Moderno", ma anche hit come Can't Help Falling in Love di Elvis Presley o My Way di Frank Sinatra, e persino Mambo N°5 di Lou Bega e Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu. "Le emozioni sono il fattore chiave! Quando un brano mi arriva al cuore, - dice il Maestro di origine olandese - so che farà breccia anche nel vostro cuore. Non vedo l'ora di iniziare il tour e di suonare per la prima volta a Milano, ho aspettato tanto questo momento e so che anche il pubblico italiano lo ha desiderato a lungo, mi aspetto di vedervi tutti ballare e cantare al concerto!" Luci, messe in scena elaborate con visual e schermi, costumi sontuosi concorrono a rendere ancora più coinvolgente lo show, che a Milano è organizzato da Vigna PR e VIVO Concerti.



