Fine vita, Fontana: 'Aula sovrana, serve intervento nazionale'

"Mi sembra che il voto sia andato in una certa direzione, qualcuno ha votato a favore, qualcuno ha votato contro, quindi la libertà di coscienza c'è stata" ma ad ogni modo sul fine vita "sicuramente c'è la necessita di un intervento nazionale" e su questo "non ci sono dubbi". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in Consiglio regionale dopo che l'Aula ha approvato una pregiudiziale di costituzionalità per quanto riguarda il pdl 'Liberi subito' sul fine vita, ribadendo che non è un tema di competenza regionale.

Fontana, che era presente alla votazione - "quando ci sono voto sempre, mi sembra doveroso" - ha sottolineato che in Aula "non si è entrati" nel merito ma si è discussa solo la pregiudiziale: "L'Aula ha deciso che questa è la strada che deve essere seguita. L'Aula è sovrana quindi credo che non ci sia nessun commento da fare" ha concluso Fontana.



