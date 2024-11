Amplifon rafforza legami con la Spagna, tra i mercati centrali

Amplifon ha ricevuto il premio Faro del Mediterraneo, assegnato dalla Camera di Commercio Italiana di Barcellona per il percorso dell'azienda, il suo impegno nei confronti dei clienti e il suo contributo al rafforzamento dei legami tra Italia e Spagna.

Amplifon è leader di mercato in Spagna con circa 700 negozi e 2.000 persone tramite il marchio Gaes, acquisito nel 2018. La sede spagnola della società è a Barcellona. Da 11 anni, il Premio Faro del Mediterraneo premia le imprese italiane e spagnole che hanno contribuito nel tempo a rafforzare i legami tra i due Paesi. In ogni edizione, due aziende vengono premiate per aver promosso attività culturali, economiche e commerciali.

Quest'anno Amplifon ha ricevuto il premio conferito dalla giuria composta da rappresentanti della Camera di Commercio Italiana, del Comune di Barcellona e di altri enti.



