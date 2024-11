Pm Milano: 'Due anni e mezzo a Coppola per tentata estorsione'

Il pm di Milano Mauro Clerici ha chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per Danilo Coppola, l'immobiliarista romano ex protagonista della stagione dei 'furbetti del quartierino', imputato per tentata estorsione ai danni di Prelios, società di gestione del risparmio proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria, nel capoluogo lombardo.

Coppola, lo scorso agosto, è stato estradato da Abu Dhabi e trasferito nel carcere di Viterbo per scontare una pena definitiva di oltre 6 anni per la condanna del 2022 per bancarotta per i fallimenti del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima spa e di Porta Vittoria spa. E lo scorso giugno gli è stata anche inflitta un'altra condanna per bancarotta a 2 anni e 8 mesi nel processo milanese cosiddetto "Porta Vittoria bis".

L'indagine sulla presunta tentata estorsione a Prelios, che è parte civile, era anch'essa una costola di quella sulle bancarotte. Il processo si svolge davanti alla sesta penale e al giudice Amelia Managò. Nel procedimento ha già patteggiato Giuseppe Vitali, uno dei soci della Immobiliare Orizzonti, che ha sede nel Canton Ticino e che per l'accusa sarebbe stata controllata da Coppola in quanto "dominus" ed effettivo beneficiario. Nell'indagine del pm Clerici e della Gdf era stata emessa un'ordinanza di custodia in carcere per l'immobiliarista, ma le autorità della Svizzera, dove Coppola si trovava, avevano bocciato la richiesta di consegna all'Italia.

Stando alle indagini, Immobiliare Orizzonti, di cui l'ex moglie di Coppola deteneva il 10%, avviò una causa civile nei confronti di Prelios, causa ritenuta dagli inquirenti un pretesto per bloccare Prelios e ostacolare la trattativa in corso per la cessione dell'area di Porta Vittoria che aveva acquisito dopo il fallimento. Per il pm il reato di tentata estorsione si sarebbe perfezionato con una lettera scritta a Prelios dagli avvocati della ex moglie, ancora legata all'immobiliarista "da una rete di interessi comuni", con cui sarebbe stato proposto un accordo per il quale la società di gestione del risparmio avrebbe dovuto consegnare 1,5 milioni e favorire il trasferimento dell'Hotel Cicerone in cambio della rinuncia di Immobiliare Orizzonti all'azione davanti al giudice civile.



