Pani: "Mina quando si vede in tv cambia canale e fa 'ussignur'"

"In tv, quando ci sono celebrazioni di Mina, lei cambia canale e fa in cremonese "Ussignur"": è Massimiliano Pani ad aprire un piccolo varco nella privacy della madre che ha abbandonato tv e esibizioni pubbliche nel 1978 e che - dice - "si annoia tanto a vedere se stessa in tv". "Non vuole essere celebrata, è una musicista, un'intellettuale, una donna molto ironica e intelligente che - spiega presentando il nuovo disco di inediti 'Gassa d'amante' - ha abbandonato il personaggio Mina perché la persona è più forte del suo personaggio".

"Tanti artisti sono legati al loro personaggio, ma Mina - sottolinea Pani - sta benissimo da sola con se stessa, con quella ragazza di Cremona che non si preoccupa se la dimenticheranno, poi se qualcuno la ama... la amano nonostante questo".



