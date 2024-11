Lega Milano, no a ogni tentativo di regolarizzare il Leoncavallo

La Lega al Comune di Milano depositerà nella seduta di oggi del Consiglio comunale un ordine del giorno firmato da tutto il gruppo "per impegnare sindaco e giunta a bloccare sul nascere ogni tentativo di regolarizzazione del Leoncavallo dopo la recente sentenza della Corte d'Appello", che ha condannato il Viminale a pagare 3 milioni di euro per il mancato sgombero.

"Ci auguriamo che la sinistra voti compatta questo documento per evitare ogni tipo di dialogo tra Comune e abusivi - spiega in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega -. Non vengano strane idee a Sala e compagni: nessun premio va concesso a chi da 30 anni occupa abusivamente un immobile facendo affari in nero. Basta e avanza l'Ambrogino d'Oro già assegnato alle Mamme del Leoncavallo".

"Chiediamo inoltre al Comune di censire tutti i centri sociali irregolari e stilare una gerarchia di priorità per gli interventi di sgombero, facendosi parte attiva con ministero, prefettura e questura per ripristinare legalità e decoro - conclude -. Come giustamente ha detto Matteo Salvini dopo i violenti scontri di Bologna, i centri sociali vanno chiusi tutti".



