Lago di Como Ecogreen,da Aci giornata per sicurezza stradale

Nell'ambito delle iniziative legate al 6° Lago di Como Ecogreen, evento in programma il 22 e 23 novembre 2024, che prevede due competizioni di regolarità riservate alle vetture ecologiche (Trofeo Green Endurance - Green Challenge Cup e Trofeo Green Hill Climb), l'Automobile Club Como organizza una giornata per promuovere la sicurezza stradale e l'adozione di una mobilità sostenibile, coinvolgendo direttamente la comunità scolastica locale.

Nella mattinata di venerdì 22 novembre l'ACI Como, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi della provincia, realizzerà un evento dedicato alla sicurezza stradale riservato agli studenti delle scuole superiori, provenienti dall'Istituto Pessina e dall'I.S.I.S. Paolo Carcano di Como.

L'incontro prevederà una sessione teorica, in cui si affronteranno i temi della micro-mobilità e della mobilità sostenibile, seguita da prove con simulatore di guida avanzato, grazie al quale gli studenti potranno apprendere le tecniche di guida in un ambiente protetto e controllato, senza rischi per se stessi o per gli altri, commettendo errori e imparando dai propri sbagli senza conseguenze.

Grazie a caratteristiche come il sedile anatomico, la pedaliera, il contachilometri e il visore a realtà aumentata, il simulatore offrirà ai ragazzi un'esperienza di guida estremamente realistica e immersiva. Gli studenti potranno così allenarsi in scenari che rispecchiano fedelmente la realtà stradale, preparandosi meglio per la guida su strada, imparando a riconoscere e prevenire le infrazioni più comuni.

"Questo evento - ha dichiarato il presidente ACI Como Enrico Gelpi - rappresenta un'importante occasione per gli studenti delle scuole superiori di esplorare il mondo dell'automobile in modo interattivo e coinvolgente, di mettersi alla prova, acquisire familiarità con il mondo dell'automobile e prepararsi alle situazioni di guida più critiche, imparando a riconoscere e prevenire le infrazioni più comuni".



