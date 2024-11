Casa completamente in fiamme nel Pavese, nessun ferito

Un'abitazione è stata seriamente danneggiata da un incendio divampato questa mattina nel comune di Romagnese (Pavia), nell'area collinare dell'Oltrepò Pavese. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le fiamme hanno avvolto completamente l'immobile, rendendo particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Broni (Pavia). In loro aiuto è giunta anche un'autobotte dalla sede centrale di Pavia e una squadra del comando di Piacenza (arrivata dal distaccamento di Bobbio).

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la casa. Rimangono da stabilire le cause dell'incendio.



