Bertolaso: 'Numeri donazioni di organi in crescita in Lombardia'

"L'obiettivo di Regione Lombardia è quello di raggiungere, entro il 2026, 40 donatori di organi per milione di abitanti, rispetto ai 32 attuali". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, intervenuto oggi a Palazzo Lombardia in occasione della riunione Tecnico-Scientifica del Nord Italia Transplant.

Esattamente 50 anni fa Regione Lombardia identificava nel Policlinico di Milano la sede del centro di riferimento per i trapianti. "Il nostro sistema sanitario regionale - ha aggiunto Bertolaso - si conferma all'avanguardia nel settore della donazione e dei trapianti. Grazie al lavoro instancabile delle strutture coinvolte e al crescente impegno della Regione Lombardia, abbiamo raggiunto traguardi significativi, come l'incremento del numero di donatori per milione di abitanti e la soddisfazione del fabbisogno regionale di cornee, estendendo il nostro supporto anche ad altre regioni e paesi".

Il trend 2024 "indica un'ulteriore crescita rispetto al 2023 e al 2022 - ha spiegato -. Siamo a 32 donatori di organi utilizzati per milione di abitanti (erano 20 del 2021, 24 nel 2022, 28 nel 2023). L'aumento non casuale ma frutto di una precisa volontà regionale. L'obiettivo è di raggiungere, entro il 2026, 40 donatori per milione di abitanti".

"Tuttavia - conclude l'assessore - il nostro lavoro non si ferma qui. Guardiamo al futuro con l'obiettivo di potenziare ulteriormente la rete di donazione e trapianto, migliorare i percorsi di trapianto di rene da vivente e implementare programmi innovativi".

Per effetto dell'incremento delle donazioni, sono in crescita i trapianti: al 5 novembre 2024 sono stati realizzati 712 trapianti da donatore deceduto (546 nel 2020, 584 nel 2021, 656 nel 2023).

In due anni, inoltre, sono triplicate le donazioni 'multi-tessuto', cioè realizzate in soggetti deceduti da cui vengono prelevati più tessuti (22 nel 2021, 56 nel 2023, 64 nel 2024).



