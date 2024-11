A.Fontana, a Milano centrodestra individui subito il candidato

Per quanto riguarda la prossime comunali di Milano "sarebbe opportuno che il centrodestra, fin da adesso, o tra poco, individuasse chi sarà il prossimo candidato. Questo è un aspetto importante". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "Poi sono nomi di grandissima qualità - ha aggiunto Fontana replicando a chi gli chiedeva delle possibili candidature di Letizia Moratti e Regina De Albertis - quindi sceglieranno i partiti e sceglierà chi di dovere".

L'importante per il governatore "è che si faccia subito in modo che, chi sarà il candidato, riesca a far sapere alla città le proprie idee che magari dissentono dall'attuale amministrazione - ha concluso - in modo tale che un cittadino possa andare a votare cosciente di qual è il futuro della città che offre un candidato e l'altro candidato. Tutti i nomi sono eccellenti. Ma ripeto, a me interessa che si faccia questa scelta. Poi ognuno avrà da proporre qualcosa. Milano e la Lombardia sono una miniera di nomi eccellenti, per cui sicuramente ne usciranno altri eccellenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA