A Monza riunione dell'Ufficio Presidenza del Consiglio lombardo

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia si è riunito di nuovo a Monza, nella Sala degli Specchi della Reggia, dopo l'appuntamento dello scorso settembre all'Autodromo, in occasione del Gran Premio d'Italia, e dopo le tappe a Bergamo, Brescia e Varese.

"I territori devono tornare protagonisti delle politiche regionali e devono acquisire una centralità sempre maggiore: è questo il senso della decisione di tenere le nostre sedute nei capoluoghi lombardi - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. L'obiettivo di questi incontri è confrontarsi con le comunità locali per conoscere meglio le realtà provinciali lombarde, raccogliere le loro necessità e i loro bisogni, approfondire le loro eccellenze" ma anche "avvicinare sempre di più i cittadini alla vita delle istituzioni. In questi anni ha soffiato forte sul nostro Paese il vento dell'antipolitica che, con una partecipazione sempre più bassa alle elezioni e alla vita pubblica - ha spiegato Romani - rischia di minare le fondamenta della democrazia. Noi siamo qui per dimostrare che la buona politica esiste e si basa sul confronto continuo tra le istituzioni e tra istituzioni e territori".

Oltre a Romani erano presenti anche i vicepresidenti Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono, i consiglieri segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella e i consiglieri regionali del territorio Alessandro Corbetta (Lega), Fabrizio Figini (Forza Italia), Jacopo Dozio (Forza Italia), Martina Sassoli (Lombardia Migliore) e Alessia Villa (Fratelli d'Italia).

I lavori dell'Ufficio di Presidenza sono stati preceduti da un incontro con il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio e il direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Bartolomeo Corsini. La prossima tappa del tour itinerante dell'Ufficio di presidenza è prevista a Mantova per il 10 dicembre.



