Bullismo a scuola finisce in rissa tra genitori al supermercato

E' degenerata in una rissa tra i genitori, una vicenda di bullismo a scuola, ai danni di un ragazzino a Calco, in provincia di Lecco. L'adolescente aveva riferito a casa delle angherie subite da parte di alcuni compagni di classe, e la madre della vittima ieri pomeriggio in un supermercato della zona ha riconosciuto uno dei presunti colpevoli, avvicinandolo e intimandogli di lasciare in pace il proprio figliolo.

A quel punto la situazione è degenerata, soprattutto quando è comparsa anche la madre del contendente. Alle due donne si è aggiunto il padre della vittima: ne è nata una lite divenuta rissa e conclusasi con l'intervento di un'ambulanza e dei carabinieri, cui spetterà ora il compito di cercare di chiarire le responsabilità dell'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA