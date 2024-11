Rapina in farmacia a Milano, Polizia arresta tre minori

Sono stati arrestati in tre, tutti minorenni, dagli agenti della Polizia di Milano per una rapina messa a segno in una farmacia di via Soilari. I tre hanno fatto irruzione ieri mattina con un pistola che poi si è rivelata finta, e si sono fatti consegnare il denaro in cassa.

Era però scattato l'allarme e un equipaggio della Volante è arrivato in pochi minuti, raccogliendo le loro descrizioni. Uno, peraltro, era già conosciuto agli agenti per la sua massiccia corporatura.

Sono quindi andati in uno stabile vicino e, in una cantina, hanno trovato i complici che ancora indossavano i vestiti e i cappellini (con occhiali da sole incorporati) usati per il colpo. Avevano già suddiviso il bottino di 480 euro .

Sono stati portati all'istituto per minori Beccaria: sono tre nordafricani, due di 14, uno di 15 anni. Uno di loro ha precedenti di Polizia per rapina e stalking ai danni dell'ex fidanzata.



