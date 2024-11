Inchieste urbanistica, ex assessore De Cesaris va al Riesame

L'ex assessore all'urbanistica del Comune di Milano e avvocato Ada Lucia De Cesaris nei giorni scorsi ha impugnato al Tribunale del Riesame il provvedimento di perqusizione e sequestro 'presso terzi' effettuato lo scorso 7 novembre dalla Gdf nell'ambito di una delle inchieste sulla gestione urbanistica della città, ossia quella che riguarda il progetto immobiliare di via Lamarmora.

Da quanto si è saputo l'ex assessore, che non è indagata, tramite il suo legale, Salvatore Scuto, ha presentato appello contro il decreto firmato dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici ritenendolo, in sostanza, illegittimo per ottenere la restituzione di tablet, telefoni e pc e del materiale contenuto.

Anche nell'indagine che, sempre giovedì della scorsa settimana, ha portato a sequestrare la residenza per studenti univesitari già realizzata e le due torri adiacenti in costruzione, lo Scalo House, è stato impugnato l'atto della Procura. A farlo è stato Domenico Cefaly, l'amministratore delgato di Green Stone Sicaf spa, uno degli gli indagati per le ipotesi che a vario titolo vanno da abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso.



