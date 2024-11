Il Museo del Duomo diventa 'per tutti' e contro ogni barriera

Il Duomo, simbolo di Milano, è aperto a fedeli e turisti provenienti da tutto il mondo, meta ogni anno di milioni di persone.

In un mondo in continua trasformazione; la vera sfida della Veneranda Fabbrica è oggi quella di coinvolgere le differenti tipologie di pubblico, in maniera più consapevole e mirata.

Nasce quindi il progetto "Museo del Duomo per tutti" che mette al centro la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali, con nuovi strumenti per una visita accessibile al Complesso Monumentale del Duomo di Milano.

Per questo, nel corso del 2024, è stato portato avanti un progetto di rinnovamento totale dell'apparato didascalico del Museo, rivisto dopo l'ultimo e più recente allestimento di Guido Canali del 2013. Sono stati esplicitati i numeri delle sale, per aiutare l'orientamento dei visitatori e sono stati aggiunti in ogni sala pannelli didascalici, debitamente illuminati, in italiano e in inglese, per poter più agevolmente comprendere la storia dei capolavori esposti.

Da oggi, dalla sezione Museo del Duomo del sito ufficiale duomomilano.it, nell'ambito dell'area Cultura e Arte è disponibile online il catalogo del Museo del Duomo di Milano.

Tutte le opere esposte e in deposito, per un totale di 846 schede.

Ai visitatori con disabilità visiva è offerto un servizio di visite guidate articolato nelle diverse aree del Complesso Monumentale del Duomo, condotte da operatori specializzati con l'ausilio di tavole tattili prodotte con tecnologia di stampa ad alto spessore, corredate da titoli in braille e a caratteri ingranditi.



