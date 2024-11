I bambini malati a scuola sui banchi all'ospedale di Cremona

A scuola, oltre la malattia: da questa mattina all'ospedale Maggiore di Cremona è aperta una vera e propria sezione allestita in Pediatria. Un cubo di vetro nel corridoio del reparto, i banchi, le sedie (donati dal Lions club Cremona stradivari), qualche libro, fogli, colori e un'insegnate. È così che la scuola ha preso forma grazie al protocollo d'intesa stipulato fra l'Asst di Cremona e l'Istituto Comprensivo statale Cremona Quattro, con il sostegno della Regione Lombardia, dell'Ufficio scolastico territoriale e dell'Ats. L'obiettivo è garantire ai giovani pazienti la possibilità di proseguire il percorso didattico anche durante il periodo di ricovero per preservare oltre al diritto alle cure anche quello all'istruzione.

A tagliare il nastro è stata Rachele, una paziente di 13 anni ricoverata da quasi due settimane. I bambini ricoverati sono una decina. "Il tempo trascorso in ospedale - hanno spiegato i vertici delle istituzioni coinvolte nel progetto - è lungo e spesso noioso e offrire ai nostri pazienti un po' di normalità fa bene e li aiuta a ridurre lo stress della malattia".

Gli orari sono ancora da definire, ma sarà proprio come a scuola, con un orario di ingresso e uno di uscita. Come ha spiegato il direttore generale dell'Asst, Ezio Belleri, "la scuola è un segno di grande attenzione e civiltà, garantire l'istruzione ai minori ricoverati ed evitare che il periodo di degenza diventi un momento di isolamento e distacco dalla quotidianità e dalle relazioni sociali credo sia fondamentale per attenuare la sensazione di disagio che spesso accompagna il soggiorno in corsia".



