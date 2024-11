Donne derubate in metro e in stazione a Milano, sei arresti

E' di sei arrestati per furti aggravati, tutti commessi ai danni di donne, il bilancio dei servizi intensificati nei giorni scorsi dal questore di Milano, Bruno Megale, in metropolitana e in stazione Centrale.

Gli agenti hanno arrestato sei sudamericani. Mercoledì sulle scale della fermata metropolitana Famagosta, gli agenti della Squadra Mobile hanno bloccato un cileno di 39 anni che è salito in viale Cermenate a bordo del bus 95 fino alla fermata della metro. Lì ha notato due donne sulle scale e ha rubato con destrezza lo smartphone di una 54enne peruviana. E' stato subito arrestato dagli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile che avevano seguito il tutto.

Lo stesso giorno i poliziotti della Mobile impegnati in stazione Centrale, hanno notato tre uomini che, in collegamento tra loro con cellulare e cuffiette, si muovevano all'esterno dei dehors dei locali e degli hotel scrutando turisti e clienti. In un fast food della stazione, un 46enne peruviano ha individuato e segnalato ai due complici la vittima, una donna mozambicana di 42 anni con valigie al seguito che pranzava con un'amica. Con uno stratagemma sono riusciti a prendere la borsa di una delle due ma sono subito stati bloccati. I tre hanno precedenti per furti aggravati commessi a Milano e Roma.

Ieri sera, infine, sono stati arrestati un cubano di 36 anni e una peruviana di 31 anni per furto aggravato. Nelle vicinanze della stazione Moscova della metro, prestavano particolare attenzione agli avventori seduti fuori i locali della zona. In metro sono giunti fino a via Agnello e all'esterno di un ristorante hanno individuato tre donne, rubando la borsa a una di loro, un'avvocata a Milano per lavoro. Anche loro sono stati subito bloccati dagli agenti che avevano assistito alla scena.





