Bertolaso, creiamo reparti in ospedale contro tossicodipendenze

In Lombardia nasceranno all'inizio del prossimo anno tre equipe ospedaliere specializzate contro le tossicodipendenze. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso che ha portato i saluti istituzionali all'evento 'Dipendenze, il danno da ridurre' organizzato dal Pd Lombardia al Pirellone.

"Creiamo tre Esod (Equipe Specializzata Ospedaliera Dipendenze, ndr), una a Pavia, l'altra nell'area metropolitana di Milano e l'altra nella Ats della Brianza - ha spiegato -, oggi bisogna essere in grado di individuare bene quella che è la sostanza e poi stabilire quello che è l'approccio terapeutico".

Nasceranno "uno a Maugeri, a Pavia", con un reparto legato alle tossicodipendenze; poi a Milano al Niguarda, al Santi Paolo e Carlo e al Fatebenefratelli ci saranno dei reparti di medicina "che possono essere in parte adeguati e organizzati per fare questo tipo di assistenza" e, infine, il San Gerardo di Monza con l'Ats lecchese utilizzeranno "qualche posto letto di medicina di Merate per fare esattamente la stessa cosa", in modo "da creare tre piccoli nuclei di partenza per questo nuovo modo di approccio per i casi più acuti".

Alla fine "ci saranno una ventina di letti, a fronte di centinaia e migliaia di casi. Stanziamo 2,1 milioni di euro come esperimento e iniziamo una fase sperimentale a gennaio 2025 e vediamo se funziona - ha continuato Bertolaso - perché gli ospedali del futuro non saranno più ospedali dedicati alle patologie classiche, saranno soprattutto dedicati a tutte le problematiche relative al disagio legato a tossicodipendenze, salute mentale o disagio giovanile".



