Trenord recluta capotreni per il servizio in Lombardia

Trenord recluta capotreni per il servizio ferroviario in Lombardia e apre gli sportelli per la presentazione delle candidature a partire dalle 11 di domani. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operatore ferroviario regionale ricerca anche operatori 'junior' di macchine a controllo numerico (Cnc).

Sarà possibile partecipare alla selezione fino al prossimo 9 dicembre, secondo le indicazioni che saranno pubblicate domani sulla pagina 'Lavora con noi' sul sito 'trenord.it'.

I candidati selezionati per il ruolo di capotreno parteciperanno a un percorso di formazione di 6 mesi, al termine dei quali dovranno sostenere esami teorici e pratici, seguiti da un tirocinio.

Gli operatori di macchina Cnc 'junior' saranno inquadrati invece nella Direzione Manutenzione di Trenord, per svolgere "attività pratico-operative di manutenzione, smontaggio, installazione e verifica sugli impianti e sulle apparecchiature che compongono il materiale rotabile



