Rapina in villa in Oltrepò Pavese, picchiate tre persone

Sono entrati incappucciati in una villa della frazione Camponoce di Canneto Pavese (Pavia), sulle colline dell'Oltrepò Pavese. Uno dei tre banditi impugnava una pistola con la quale ha minacciato le tre persone che in quel momento si trovavano in casa, che sono anche state anche picchiate.

I malviventi si sono fatti consegnare circa 10mila euro, l'incasso settimanale dell'attività del padrone di casa, e due orologi di valore. Poi sono fuggiti in auto con il bottino. Fortunatamente non sono state gravi le conseguenze per i familiari aggrediti dai rapinatori, a parte lo spavento provato.

I carabinieri di Stradella (Pavia) hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.



