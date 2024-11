In casa aveva un chilogrammo di hashish e alcune migliaia di euro ma il 28enne controllato dagli agenti della Questura di Milano in via Pascarella ieri sera nascondeva soprattutto una pistola Smith & Wesson calibro 357 Magnum e 14 munizioni.

Era nella cantina di casa sua. L'uomo è quindi stato arrestato sia per per droga, sia per l'arma detenuta illegalmente.



