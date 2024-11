Assessore Milano, provvedimenti su uffici urbanistica opportuni

L'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, difende la scelta di tutelare i dipendi del settore urbanistica, dopo le numerose inchieste della Procura, anche con la chiusura dello sportello edilizia e limitando i contatti informali.

"Le disposizioni pubblicate rispondono alle esigenze organizzative dei nostri uffici in questo momento di particolare criticità - spiega - , e vanno a tutela di tutti i dipendenti e degli stessi operatori in relazione agli ultimi provvedimenti della magistratura". A criticare il provvedimento è l'Ordine degli Architetti di Milano che in una nota lo definisce, "inaccettabile, sia sul piano giuridico che sul piano sostanziale", come spiega il presidente Federico Aldini, che sottolinea come "l'Ordine valuterà come agire a tutela del pubblico interesse e dei propri iscritti".

"Le disposizioni sono chiare e vanno lette nella loro interezza - commenta l'assessore Tancredi -. Non vuol dire che cittadini, professionisti, operatori del settore non potranno più avere contatti e confronti con gli uffici, sia chiaro: occorrerà che le richieste, formali e motivate, vengano autorizzate dai dirigenti".

"E' un provvedimento che ritengo opportuno in attesa di chiarimenti sulle interpretazioni normative e sulle ultime tesi sostenute dalla Procura - conclude -.Stiamo attraversando una tempesta, per affrontarla cerchiamo di attrezzarci con gli strumenti a disposizione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA