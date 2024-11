A novembre Tjeknavorian a tutto tondo con la Sinfonica di Milano

Sono i giorni di Emmanuel Tjeknavorian a Milano: il maestro ventinovenne salirà infatti sul palco dell'Auditorium di largo Mahler per la prima volta da quando è stato nominato direttore della Sinfonica di Milano e si esibirà anche al violino al teatro Gerolamo.

Si tratta di cinque appuntamenti molto diversi fra di loro.

Domani, 15 novembre, e domenica 17 dirigerà infatti l'orchestra in un programma che include la Rákóczi March da La Damnation de Faust di Hector Berlioz e a seguire il concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di Chopin e il quartetto per archi e pianoforte n. 1 di Brahms. Solista il talentuoso ventiduenne austriaco Kiron Atom Tellian.

Settimana prossima - il 22 e 24 novembre - tornerà sul podio all'Auditorium per un concerto dedicato alle Ebridi di Felix Mendelssohn, il concerto per violino e orchestra di Robert Schumann e la Sinfonia n. 6 di Franz Schumann. Al violino si esibirà Daniel Lozakovich. artista esclusivo Deutsche Grammophon, che a 21 anni ha una carriera più che decennale, visto il debutto con i Virtuosi di Mosca a nove anni.

Tjeknavorian porta quindi ad esibirsi amici, ma soprattutto giovani talenti. Sarà invece lui ad esibirsi al violino domenica 24 alle 11 al teatro Gerolamo insieme ai Solisti della Sinfonica con Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) di Arnold Schönberg e l'Ottetto in Mi bemolle maggiore per archi di Felix Mendelssohn.





