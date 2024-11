A Milano una panchina bianca per le vittime della strada

A Milano una panchina bianca ricorda le vittime della strada grazie al progetto che l'Associazione italiana vittime e infortuni della strada (Aivis) sta portando in giro per l'Italia.

La panchina si trova in Largo Richini nei giardini Camilla Cederna di fronte all'Università degli Studi di Milano e in questi giorni, come spiega il Comune, è iniziata l'imbiancatura a cura del pittore Gregorio Mancini in arte Greg. La panchina bianca, con una targa a ricordo di tutte le vittime della strada, sarà messa a disposizione dei cittadini a partire dal 17 novembre, alla presenza dell'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, di Manuela Barbarossa e Giuseppe Bellanca rispettivamente presidente e vicepresidente dell' Associazione Aivis, in concomitanza della Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della strada indetta dall'Onu.

Un gesto di memoria personale e collettiva, sottolinea Palazzo Marino, che porta consapevolezza, prevenzione, solidarietà e riflessione. "Ogni occasione è importante per ricordare a tutti che la strada può rappresentare un grave pericolo - dichiara in una nota l'assessore Granelli -.

Imprudenza, velocità, distrazione, ebbrezza sono fra le più grandi cause di incidente, bene lo sanno gli agenti della Polizia locale che ogni giorno intervengono in città. Rispettare le regole può salvare molte vite".

Una panchina bianca è già stata collocata negli anni scorsi a Catania e Spirano (Bergamo).



